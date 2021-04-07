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"باوزير" مديراً لتعليم شرورة

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"باوزير" مديراً لتعليم شرورة "باوزير" مديراً لتعليم شرورة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف سعيد بن عمر باوزير مديراً للتعليم بمحافظة شرورة.

فيما ثمن "باوزير" هذه الثقة من الدكتور حمد آل الشيخ معرباً عن بالغ اعتزازه وفخره، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مهامه ومسؤولياته على أكمل وجه، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ومواصلة المسيرة المميزة للتعليم محافظة شرورة.

يشار إلى أن "باوزير" عمل معلماً وقائد مدرسة، ومشرفاً تربوياً، ورئيساً لقسم تعليم الكبار والعلوم وشؤون المعلمين ومديراً لمكتب تعليم شرورة ثم مساعداً للشؤون المدرسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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