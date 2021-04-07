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الملك في رسالة : لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب

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الملك في رسالة : لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب الملك في رسالة : لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب

جي بي سي نيوز :- قال جلالة الملك عبدالله الثاني ان وطننا اعتاد على مواجهة التحديات، واعتدنا على الانتصار على التحديات، وقهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، وخرجنا منها أشد قوة وأكثر وحدة، فللثبات على المواقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساتها.

واضاف خلال رسالة وجهها الى الشعب الاردني اليوم الاربعاء : لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز.

جي بي سي نيوز

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