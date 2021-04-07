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"وكالة المشاريع" بـ"رئاسة الحرمين" تقف على جاهزية التوسعة الثالثة

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"وكالة المشاريع" بـ"رئاسة الحرمين" تقف على جاهزية التوسعة السعودية الثالثة "وكالة المشاريع" بـ"رئاسة الحرمين" تقف على جاهزية التوسعة الثالثة
استعدادًا لموسم رمضان المبارك

استكمالاً لخطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ وقفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية على جاهزية وأهلية المناطق والمساحات المخصصة لمرتادي بيت الله الحرام لإقامة شعائر الصلوات خلال الشهر الفضيل بمبنى التوسعة الثالثة.

جاء ذلك بحضور وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، ومدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عمار الأحمدي، وممثلي مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية والمقاول المنفذ (مجموعة بن لادن السعودية).

وجرى خلال الجولة استعراض المناطق المخصصة للمصلين وممرات حركة تفريغ الحشود، والتأكد من رفع كل المستويات الفنية عبر اعتماد وتبني خطط لمعالجة ما يطرأ من ملحوظات خلال الموسم.

وأكد المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى توفير بيئة تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام بما يواكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام ويعكس حرص الدولة (رعاها الله) لإثراء التجربة الروحانية المتكاملة، وذلك امتدادًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسخير كل الخدمات الهندسية والتقنية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات لأجل توفير خدمة متكاملة تليق بضيوف بيت الله الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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