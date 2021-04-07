جامعة الملك خالد تطلق مبادرة "شكرًا أبطال الصحة"

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بمناسبة يوم الصحة العالمي

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في فريق "لاح" من طالبات قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة مبادرة "شكرًا أبطال الصحة" التي تتضمن توجيه كلمات ورسائل شكر مقدمة من رئيس الجامعة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة إلى منسوبي وزارة الصحة على ما بذلوه من جهود مميزة ومشرفة في التعامل مع جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، صرَّح عميد كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة، الأستاذ الدكتور محمد بن متعب بن كردم، بأن المبادرة تأتي بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، وفي سياق جهود الجامعة لتقديم المبادرات والتفاعل مع الجهات الحكومية والمجتمعية تحقيقًا لدورها.

فيما التقى عميد كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة، الأستاذ الدكتور محمد بن متعب بن كردم، نائب المدير العام لمديرية الشؤون الصحية بعسير، الدكتور صالح العمير، صباح اليوم الأربعاء، وقام بتسليمه درعًا تذكارية، وشكر لوزارة الصحة الذاكرة الرقمية التي تتضمن رسائل شكر وتقدير لمنسوبي الصحة من منسوبي جامعة الملك خالد.

يُذكر أن فريق "لاح" من قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة نظّم مؤخرًا فعالية نوعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

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