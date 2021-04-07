أخبار عاجلة

انتحار جندي أمريكي أطلق النار فى أحد فنادق هاواى -
شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد -
السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم -
وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية -
لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية" -
أدنى عدد لوفيات "كورونا" في روسيا منذ أشهر -
البرلمان العربي يدين استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف المملكة -
"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد -
رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات" -
"الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نيابة عن ولي العهد .. "الرويلي" يرعى حفل تخريج الدفعة 79 من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية

Print

نيابة عن ولي العهد ..

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم, حفل تخريج الدورة (79) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وكان في استقباله قائد القوات البرية الملكية الفريق الركن فهد المطير وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف كلمة قال فيها: إن قوة هذه البلاد المباركة تكمن في إيمانها بالله عز وجل وعقيدتها وقيادتها الحكيمة ورغبتها وقدرتها على التغيير والتطوير وإدارة الأزمات، حيث بذلت حكومتنا الرشيدة جهودًا كثيرة في مواجهة جائحة بدأت مع اتخاذ قرارات استباقية تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة منذ الإعلان عن ظهور هذا الفيروس، كما دعمت قيادتنا جهود الأجهزة الحكومية التي عملت بروح الفريق في إطار من التعاون والتنسيق.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم أدى الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.

نيابة عن ولي العهد ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية