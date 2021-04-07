مجموعة فنادق إنتركونتيننتال تعيّن "مطر" رئيسًا لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا

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يمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة المهنية إضافة إلى شبكة علاقات واسعة بالقطاع

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، تعيين هيثم مطر رئيسًا لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لدى الشركة، وذلك بدءًا من تاريخ 18 إبريل 2021م.

ويعدُّ هيثم مطر من أبرز الشخصيات القيادية في قطاعَي السياحة والضيافة في المنطقة المذكورة، ويمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة المهنية، إضافة إلى شبكة واسعة من العلاقات المرموقة في القطاع.

ويتولى في منصبه الجديد لدى مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال مسؤوليات قيادية واسعة النطاق لدفع عجلة نمو وازدهار أعمال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا؛ إذ ستشمل مسؤولياته الجانب التطويري والعمليات التشغيلية عبر 165 فندقًا قائمًا، إلى جانب أكثر من 100 منشأة فندقية قيد التطوير، وهي تمثل محفظة المجموعة من العلامات التجارية للفنادق الفاخرة والمتميزة وكاملة الخدمات والأجنحة الفندقية.

وقبل انضمامه إلى مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال شغل هيثم مطر منصب المستشار الأول وعضو لجنة القيادة التنفيذية لدى وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، وساهم في تطوير وتنفيذ استراتيجية السياحة المستدامة في السعودية؛ لتصبح واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وقبل ذلك أمضى مطر أربع سنوات رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ إذ كان مسؤولاً بشكل مباشر أمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عن تطوير وتنفيذ أول استراتيجية سياحية على الإطلاق لتعزيز مكانة رأس الخيمة على خريطة السياحة العالمية، وتعريف العالم بالتراث الثقافي الغني للإمارة ومعالمها الطبيعية الخلابة.. مسترشدًا في هذا الدور برؤية وتوجيهات سموه.