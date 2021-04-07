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استثناءان في حظر النَّشر بالموضوع المتعلق بالأمير حمزة

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استثناءان في حظر النَّشر بالموضوع المتعلق بالأمير حمزة استثناءان في حظر النَّشر بالموضوع المتعلق بالأمير حمزة

جي بي سي نيوز :- قال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، إنَّ حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، إنّ الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر.
وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.

جي بي سي نيوز

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