86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (5232) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (650,681) حالة.
• سُجّلت (86) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7469) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (40,232) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,198,917) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8433) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (570,327) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (72,885) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (353) حالة، فيما غادرت (297) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3022) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 48%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 78%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 56%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 59%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 31%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 36%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1736) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1034) في محافظة إربد، منها (105) في الرمثا.
- (603) في محافظة الزرقاء.
- (296) في محافظة البلقاء.
- (295) في محافظة المفرق.
- (273) في محافظة الكرك.
- (198) في محافظة مأدبا.
- (197) في محافظة عجلون.
- (181) في محافظة العقبة.
- (175) في محافظة الطفيلة.
- (130) في محافظة جرش.
- (114) في محافظة معان، منها (2) في البترا.