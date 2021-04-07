"الكويكبي" يغيب عن تدريبات الاتفاق قبل لقاء القادسية.. و"القميزي" ينضم لقائمة المصابين

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تكثيف التدريبات تحضيرًا لـ"ديربي الشرقية"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي؛ استعدادًا لمواجهة القادسية السبت المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركّز على الجانب الفني؛ فبعد الإحماء وبعض التمارين اللياقية قسّم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب، وغاب عن التدريب لاعب الوسط محمد الكويكبي بسبب عارض صحي، فيما انضمّ المدافع صالح القميزي إلى قائمة المصابين مع نعيم سليتي وهزاع الهزاع وعبد الله السالم وحسن السليس؛ حيث سيخضع القميزي لفحوصات طبية للكشف عن نوع الإصابة ومدة فترة التأهيل.