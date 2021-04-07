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"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي في بوركينافاسو

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"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي في بوركينافاسو "فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي في بوركينافاسو
تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينافاسو ألفا مامادو باري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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