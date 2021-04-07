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أمير تبوك يبحث مع وزير الصحة توفير لقاحات كورونا في المنطقة

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أمير تبوك يبحث مع وزير الصحة توفير لقاحات كورونا في المنطقة أمير تبوك يبحث مع وزير الصحة توفير لقاحات كورونا في المنطقة
خلال لقائهما اليوم لمتابعة مستجدات الجائحة

أمير تبوك يبحث مع وزير الصحة توفير لقاحات كورونا في المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة، وناقش الجانبان المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها في المنطقة.

واطلع على خطط وتوجهات الوزارة، إضافة إلى مستجدات جائحة كورونا وتوفر اللقاحات في المنطقة.

وأكد أهمية ما يمثله قطاع الصحة للمواطن والمقيم الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه القطاع من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة.

وأشاد بجهود وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والقائمين بالوزارة.

من جانبه نوه الدكتور "الربيعة" إلى دعم أمير تبوك المستمر والمتواصل لجهود الصحة في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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