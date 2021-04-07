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‬الأهلي يضم النخبة لكأس الاتحاد.. بعد تجاوز الهلال في مباراة ماراثونية

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الترجي حلّ ثانيًا والأزرق ثالثًا

‬الأهلي يضم النخبة لكأس الاتحاد.. بعد تجاوز الهلال في مباراة ماراثونية

توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، نادي الأهلي بالكأس والميداليات الذهبية لبطولة النخبة للكرة الطائرة بنسختها الـ22 للمرة السادسة في تاريخ البطولة، وأضافها إلى بطولة الاتحاد ليحقق ثنائية الموسم بعد فوزه على الهلال بنتيجة (3/2) بصعوبة بالغة على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الدكتور صالح بن ناصر، ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، ورئيس اتحاد الطائرة الأسبق محمد مفتي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

وحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/21، 25/18، 25/17 ، فيما حصل الهلال على المركز الثالث والميداليات البرونزية والاتحاد على المركز الرابع والميداليات البرونزية.

جوائز الافضلية

حصل لاعب الأهلي عمر النجراني على جائزة أفضل لاعب شامل، ونال لاعب الأهلي إبراهيم مجرشي على جائزة أفضل لاعب في مركز 3، وكذلك سعود المعمري من الهلال، فيما ذهبت جائزة أفضل معد للاعب الترجي منتظر العبد الباقي، وجائزة أفضل ليبرو للاعب الترجي صالح الدوسري، وأفضل لاعب في مركز 2 لمحترف الترجي الروسي أرسو، وحصل لاعب الهلال أحمد البخيت ولاعب الأهلي دانييل على جائزة مركز 4 في البطولة.

‬الأهلي يضم النخبة لكأس الاتحاد.. بعد تجاوز الهلال في مباراة ماراثونية

‬الأهلي يضم النخبة لكأس الاتحاد.. بعد تجاوز الهلال في مباراة ماراثونية

‬الأهلي يضم النخبة لكأس الاتحاد.. بعد تجاوز الهلال في مباراة ماراثونية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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