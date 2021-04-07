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جي بي سي نيوز :- نظم عشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، الأحد، في ذكرى مرور 8 أشهر على وقوع الكارثة، مطالبين بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عددا من الأهالي تجمّعوا أمام أحد مداخل مرفأ العاصمة اللبنانية، رافعين صور أبنائهم وأقربائهم الذي سقطوا جراء الانفجار.

كما حمل الأهالي لافتات تطالب "بإنجاز التحقيقات القضائية لمعرفة الحقيقة"، بالإضافة إلى لافتات مكتوب عليها: "من أدخل النترات ولحساب من؟"، وأخرى تدعو "لعدم المماطلة وتسييس التحقيقات".

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، والذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

وطالب الأهالي في بيان تلاه المتحدث باسمهم، إبراهيم حطيط، بضرورة "التقدم في مسار التحقيقات".

وتوعدوا بتنفيذ "تحركات شعبية ضد المسؤولين في حال استمرار المماطلة وتضييع الحقيقة"، وفق ما جاء على لسان حطيط.

وعند الساعة 6:10 مساء بتوقيت بيروت (15:10 ت غ)، وهو الوقت الذي وقع فيه الانفجار في 4 أغسطس/آب الماضي، أضاء الأهالي الشموع على أرواح الضحايا الذي سقطوا في ذلك اليوم.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرارات توقيف على خلفية انفجار المرفأ، بلغ 28 شخصا، 3 منهم غيابيا، كونهم موجودين خارج البلاد.

وينظم أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفات احتجاجية بشكل مستمر؛ احتجاجا منهم على تباطؤ سير التحقيقات، مطالبين السلطات القضائية بالشفافية وعدم تسييس القضية وإعلان أسماء المتورطين في الكارثة.

ويعاني لبنان انقساما سياسيا حادا، إلى جانب أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، وانفجار المرفأ.

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