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بقرار وزراء الشباب والرياضة.. تخصيص يوم سنوي للشباب الخليجي ومشروع لرصد إنجازاتهم

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بقرار وزراء الشباب والرياضة.. تخصيص يوم سنوي للشباب الخليجي ومشروع لرصد إنجازاتهم بقرار وزراء الشباب والرياضة.. تخصيص يوم سنوي للشباب الخليجي ومشروع لرصد إنجازاتهم
خلال الاجتماع الرابع والثلاثين عبر الاتصال المرئي

بقرار وزراء الشباب والرياضة.. تخصيص يوم سنوي للشباب الخليجي ومشروع لرصد إنجازاتهم

نيابة عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، شارك مساعد الوزير عبد الإله بن سعد الدلاك في الاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر الاتصال المرئي.

وجاء في الاجتماع موافقة وزراء الشباب والرياضة على مبادرة تمكين الشباب للمستقبل، ومبادرة تخصيص يوم سنوي للشباب الخليجي "اليوم الخليجي للشباب"، إلى جانب الموافقة على الدراسة التفصيلية لمشروع "سجل الذهب"، الذي يتضمن رصد وتوثيق إنجازات مواطني دول مجلس التعاون في مختلف ميادين العطاء والابتكار والإبداع، وتحويله إلى اللجنة الشبابية لاستكمال إجراءات تنفيذ المشروع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، في مقدمتها تنفيذ إعلان العلا، والبيان الختامي، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته (41) في المجال الشبابي، إضافة إلى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة السابقة فيما يتعلق بالشباب؛ ومنها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ34 الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي، وترأسه وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين أيمن بن توفيق المؤيد "رئيس الدورة الحالية"، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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