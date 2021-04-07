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"أيتام جدة" تشارك بملتقى أفضل التجارب في العمل الخيري

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"أيتام جدة" تشارك بملتقى أفضل التجارب في العمل الخيري "أيتام جدة" تشارك بملتقى أفضل التجارب في العمل الخيري
لتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية في هذا المجال

تشارك جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في مديرها التنفيذي محمد ناقرو، في ملتقى أفضل التجارب في العمل الخيري، والذي ينعقد اليوم افتراضيًا ويأتي في ختام جائزة التميز في العمل الخيري في دورتها الرابعة.

وأوضح "ناقرو" أن مشاركته تتضمن تسليط الضوء على الأفكار الإبداعية ودور الابتكار في رفع جودة مبادرات ومشاريع القطاع غير الربحي، وأهمية الإفادة من نظريات الإبداع وتقنيات الابتكار الحديثة في بناء الأنشطة والبرامج الخدمية للمنظمات، ما ينعكس على الصورة الذهنية للقطاع بشكل عام، ويجعله يواكب التطور الذي تقوده رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة المجتمع.

وتمنى "ناقرو" أن يوفق وفريق عمله بجمعية أيتام جدة في الوصول إلى التميّز في خدمة اليتيم وتلبية احتياجاته التنموية والحياتية، وأن تحقق الجمعية النموذج في رعاية اليتيم ليؤدي دوره كما يجب في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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