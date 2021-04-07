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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة ارتفاعها على شمال وغرب ووسط وشرق المملكة

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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة ارتفاعها على شمال وغرب ووسط وشرق المملكة "الأرصاد": توالي درجات الحرارة ارتفاعها على شمال وغرب ووسط وشرق المملكة
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وغيوم وسحب رعدية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط المملكة وشرقها، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة، وعلى منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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