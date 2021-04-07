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"أفعى" تثير الفزع لممارسي المشي بجوار مصلى بـ"قيم الطائف"

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وسط مطالبتهم بإضاءة الشوارع المحيطة بالمصلى على طريق السيل

أثارت أفعى مقتولة بجوار مصلى العيد بالقيم في محافظة الطائف فزع بعض مرتادي المصلى من مزاولي المشي، وسط مطالبتهم بإضاءة الشوارع المحيطة بالمصلى.

حيث ذكر عادل الحارثي أنه تفاجأ مساء اليوم أثناء مزاولة رياضة المشي بوجود أفعى كبيرة على الشارع الذي يرتاده الناس باستمرار مقتولة، وقد تلطخت طبقة الأسفلت بدمائها ما أثار فيه الفزع والاستغراب.

وناشد "الحارثي" الجهات المعنية بإنارة الشوارع المحيطة بالمصلى على طريق السيل بالقيم نظرًا لممارسة العديد من المواطنين والمقيمين رياضة المشي، حيث يعد هذا المكان مناسبًا لهم، بعيدًا عن ضوضاء المدينة في الأماكن الأخرى المخصصة للمشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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