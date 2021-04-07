مهازل في سوق "عود الرياض": لحوم على الأرض.. وذبائح في ثلاجات متعطلة

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جولة مفاجئة قبل رمضان تكشف المسكوت عنه.. و"العريدي" يشكر الجهات المشاركة

كشفت الجولة المفاجئة التي قام بها المجلس البلدي بمدينة الرياض يوم أمس الثلاثاء، يرافقه عدد من الجهات الحكومية والخدمية، على سوق اللحوم المركزي بحي العود المسكوت عنه؛ إذ تم رصد جملة من المخالفات والملاحظات، من أبرزها وجود ذبائح في ثلاجات نقل متعطلة، وقيام محال بوضع اللحوم على الأرض بطرق غير صحية.

يُضاف إلى هذا نقل اللحوم مع عدم تغطيتها بالشاش الأبيض، وهو ما يعد مخالفة لتعريضها للعوامل الخارجية. وكذلك ضعف كاميرات المراقبة، وغياب أجهزة "مدى"، بجانب العديد من الملاحظات الأخرى التي سيتم الرفع بها للجهة المسؤولة.

وتجول أعضاء المجلس البلدي في أرجاء السوق، والتقوا المواطنين ومسؤولي السوق.

وكان المجلس البلدي ممثلاً برئيسه خالد العريدي، وعدد من الأعضاء، وجهات حكومية وخدمية. قد قام أمس بجولة ميدانية ضمن خطط المجلس لهذا العام، التي تستهدف جميع الأحياء؛ للوقوف على الخدمات وشكاوى المواطنين، والملاحظات التي رصدت في وقت سابق ولم تعالَج.

وقد تم الوقوف على أحد المسالخ العشوائية، الذي يتم فيه الذبح بطرق غير نظامية بحي "سلطانة" بالعريجاء، وعلى عدد من الطرق بحي شبرا، وملاحظة ضعف جودة السفلتة، وسط مطالبات الأهالي بتطويرها، وإعادة سفلتتها، ومن ضمنها طريق طوير، وشارع أحمد القصير، وغيرهما.

وجرى رصد وقوف عدد من الباعة الجائلين على الطريق بالقرب من مخرج 27، وتسببهم في زحام مروري؛ إضافة إلى خطورة توقفهم أمام مرتادي الطريق.

وشملت الجولة أيضًا حديقة الفريان بالسويدي، حيث تم رصد ضعف الصيانة، وصغر دورات المياه، وضيق ممراتها، وصعوبة وصول ذوي الإعاقة. ووقف المجلس على طريق دعاء بنت سلطان بعد أن تم إغلاقه بالصبات، والاطلاع على طلب الأهالي بفتح امتداد الطريق إلى الوادي.

وفي ختام الجولة قدم خالد العريدي، رئيس بلدي الرياض، شكره وتقديره للجهات الخدمية المشاركة مؤكدًا أن يعمل الجميع على معالجة الملاحظات المرصودة في الجولة الميدانية من الجهات ذات العلاقة.