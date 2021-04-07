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القيادة تهنئ فيوسا أوسماني بمناسبة انتخابها رئيسة لكوسوفا

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القيادة تهنئ فيوسا أوسماني بمناسبة انتخابها رئيسة لكوسوفا القيادة تهنئ فيوسا أوسماني بمناسبة انتخابها رئيسة لكوسوفا

القيادة تهنئ فيوسا أوسماني بمناسبة انتخابها رئيسة لكوسوفا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحبة الفخامة السيدة فيوسا أوسماني رئيسة جمهورية كوسوفا بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوسوفا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحبة الفخامة السيدة فيوسا أوسماني رئيسة جمهورية كوسوفا بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوسوفا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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