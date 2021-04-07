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"بايدن" يبحث في استئناف بناء الجدار الحدودي الجنوبي بين أمريكا والمكسيك

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"بايدن" يبحث في استئناف بناء الجدار الحدودي الجنوبي بين أمريكا والمكسيك "بايدن" يبحث في استئناف بناء الجدار الحدودي الجنوبي بين أمريكا والمكسيك
"مايوركاس" قال إن العملية قد تستأنف لسد "الثغرات" في الحاجز الحالي

كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، أن الرئيس جو بايدن يبحث في استئناف بناء الجدار الحدودي الجنوبي الذي بدأت إدارة الرئيس السابق دونالد ببنائه، وفقًا لدايلى ميل.

وتفصيلاً، قال مايوركاس في تصريح أمام موظفي دائرة الهجرة والجمارك (ICE) خلال اجتماع الأسبوع الماضي، إن عملية البناء قد تستأنف لسد "الفجوات'' في الحاجز الحالي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأوضح أن بايدن ألغى عملية البناء بهدف ترك "مساحة لاتخاذ القرارات" بشأن "سد الثغرات في الجدار"، مضيفًا: "الرئيس أبلغنا بشكل واضح قراره بإنهاء حالة الطوارئ التي أدت إلى تخصيص أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار الحدودي".

وأشار إلى أن "هذا يترك مجالاً لاتخاذ القرارات حول إعادة تأهيل بعض النقاط في الجدار والانتهاء من مشروعات معينة"، مبينًا أن "هذا يشمل سد الثغرات وإضافة بوابات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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