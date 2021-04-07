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ريال مدريد يضرب ليفربول بثلاثية ويضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال

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مانشستر سيتي يتغلب على دورتموند بصعوبة

ريال مدريد يضرب ليفربول بثلاثية ويضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً عريضاً على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الفريق الملكي البرازيلي فينيسيوس جونيور "هدفين" في الدقيقتين 26 و65 وماركو أسينسيو في الدقيقة الـ36، فيما سجل هدف "الريدز" الوحيد المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز الكبير وضع الريال قدماً في المربع الذهبي لـ"التشامبيونزليغ" بانتظار مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب "أنفيلد" في ليفربول في الـ14 من أبريل الجاري.

وتغلب مانشستر سيتي الإنجليزي بصعوبة على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-1) في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء أمس الثلاثاء، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


وسجل ثنائية السيتي كيفين دي بروين في الدقيقة (19) وفيل فودين في الدقيقة (90)، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد ماركو رويس في الدقيقة (84)، ليتأجل الحسم للقاء الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك الأسبوع المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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