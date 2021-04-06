أخبار عاجلة

"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا -
مؤشر خطير فبادروا باللقاح.. "خوجة": إياكم وترك الاحترازات في رمضان -
الشيخ مبروك عطية يخضع لعملية جراحية.. دراما رمضان كوكتيل إثارة وتشويق -
بالألوان وصوت صاف.. تقنية الشبكات الذكية ترمم تهنئة غاغارين بعيد الفضاء الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. طائرة مصرية تهبط اضطرارياً بسبب ولادة مفاجئة لراكبة تشادية

Print
قائدها اضطر لتغيير المسار والهبوط بمطار أسوان للاطمئنان على الأم

بالصور.. طائرة مصرية تهبط اضطرارياً بسبب ولادة مفاجئة لراكبة تشادية

فاجأت آلام الولادة راكبة على متن رحلة للطيران القادمة من العاصمة التشادية إلى القاهرة، ما دفع قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً بمطار أسوان للاطمئنان على حالة الأم، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، ذكرت شركة مصر الطيران أن قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا والتي كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء الثلاثاء قام بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطرارياً في مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية فاجأتها آلام الولادة ووضعت مولودها بسلام على متن الطائرة.

وقالت إنه تم اتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والتعامل معها بشكل سريع، حيث تعاونت المضيفات الجويات لمساعدة الراكبة في عملية الولادة بمعاونة راكبة تصادف وجودها وتدرس في الفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني.


وأشارت إلى أن الطائرة أقلعت مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة.

بالصور.. طائرة مصرية تهبط اضطرارياً بسبب ولادة مفاجئة لراكبة تشادية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا

وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا

مصر.. مفاجأة سعيدة بشأن "فوانيس رمضان" بعد زوال مخاوف "كورونا"

مصر.. مفاجأة سعيدة بشأن "فوانيس رمضان" بعد زوال مخاوف "كورونا"

خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 812 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 812 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 812 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 812 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا