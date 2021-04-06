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انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بتنظيم فاعلية تثقيفية ورياضية في نادى طلعت حرب يومي 30 و 31 مارس 2021 للاحتفال بمناسبة " اليوم العالمي للمرأة" و " اليوم العربي للشمول المالي" تحت رعاية البنك المركزي المصري، و قد حضر الاحتفالية نحو 200 طالبة من طلاب الجامعات بمختلف محافظات مصر بالإضافة الى عدد كبيرمن الزميلات ببنك مصر، و قد تضمنت الاحتفالية عقد محاضرة تثقيفية عن الشمول المالي، والخدمات المالية التي يقدمها البنك، هذا وقد تم تسليم الطالبات بطاقات " ميزة " المدفوعة مقدماً وعمل المحفظة الاليكترونية لبنك مصر ، كما تم عقد جلسة يوجا بقيادة أحد مدربي اليوجا ، وكذلك ماراثون للجري بالنادي، كما تم توزيع هدايا عينية للمشاركات بالفاعلية .

هذا وقد قامت الدكتورة سوزان حمدى رئيس قطاع الشمول المالى وتطوير الاعمال ببنك مصر، بإلقاء كلمة لتحية الطالبات وتحفيزهم على الاجتهاد والتعلم لصقل مهاراتهم ليكونوا رائدات اعمال وقيادات في مستقبلهم الوظيفي، ويأتي ذلك استمراراً لدور بنك مصر الرائد في التثقيف والشمول المالي لطلاب الجامعات والمدارس وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، ويواصل بنك مصر جهوده لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، ومساعدتهم بما يؤهلهم لإدارة حياتهم المالية بشكل فعال وتمكنهم في المستقبل ليكونوا شباب فاعل في المجتمع.

هذا ويحرص بنك مصر دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الاعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الافراد، وكذلك يعتبر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ اطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ومن الجدير بالذكر ان بنك مصر يتيح العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة " اليوم العالمي للمرأة" و " اليوم العربي للشمول المالي" منها على سبيل المثال؛ فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، إمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجاناً، يتم إضافة رصيد ترحيبي للعملاء الجدد المشتركين في محفظة بنك مصر صالح لمدة شهر.

وقد سبق وان قام بنك مصر بتكريم 20 شخصية نسائية ناجحة واللاتي يعتبرن من أبرز النماذج النسائية الناجحة والمؤثرة في مختلف المجالات خلال الاحتفالية التي اقامتها جمعية سيدات أعمال مصر21 (BWE21) خلال مارس الماضى، حيث يحتفى بنك مصر بالمرأة بشكل خاص وحصري، ويقدم البنك العديد من المزايا والعروض الترويجية للمرأة منها؛ الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS للسن الأقل من 16 عاماً ، فتح الحسابات مجانا دون اشتراط موافقة ولى الامر وإصدار بطاقة BM Card مجانا من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً ، فتح الحسابات وإصدار بطاقة GO Card مجانا من سن 21 عاماً إلى 30عاماً؛ وتعد تلك البطاقات ضمن برنامج الشباب والذي يتمتع بالعديد من العروض والخصومات في العديد من الأماكن المختلفة خلال فترة الحملة، هذا بالإضافة الى الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقات الائتمانية خلال شهر مارس، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر ( الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية .....) خلال فترة الفعالية وذلك لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، كما يواصل البنك جهوده لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي منها على سبيل المثال؛ دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث تهدف هذه المبادرة إلى مساندة رواد الأعمال الشباب وتشجيع الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الدعم لها.