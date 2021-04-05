أسعار النفط تتراجع متأثرة بزيادة المعروض

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"برنت" يهبط إلى 62.75 دولار للبرميل

هبط النفط أكثر من 3 بالمائة، اليوم (الاثنين)، مع تعارض زيادة المعروض من "أوبك +" وارتفاع الإنتاج الإيراني مع بوادر انتعاش اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وتوقعات بتعافي الطلب على نطاق أوسع في 2021.

ونزل خام برنت لشهر يونيو (حزيران) 2.11 دولار أو 3.3 بالمائة إلى 62.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:21 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1521 بتوقيت جرينتش).

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 2.27 دولار أو 3.7 بالمائة إلى 59.18 دولار، وفقًا لـ"رويترز".

وتعافى النفط من أدنى مستوياته التاريخية العام الماضي بدعم من تخفيضات "أوبك +" القياسية، التي سيظل معظمها بعد يوليو، وبعض التعافي في الطلب على النفط الذي من المتوقع أن يتزايد في النصف الثاني.