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صحيفة إسرائيلية : نتنياهو أمِل بالإطاحة بالحكم في الاردن

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صحيفة إسرائيلية : نتنياهو أمِل بالإطاحة بالحكم في الاردن صحيفة إسرائيلية : نتنياهو أمِل بالإطاحة بالحكم في الاردن

جى بي سي نيوز  - : أفادت صحيفة إسرائيلية اليوم، الأحد، بأن رئيس ، بنيامين نتنياهو، كان على علم بالأحداث الجارية من وراء الكواليس في الأردن، في الأيام الماضية، وحملة الاعتقالات في أوساط مقربين من الأمير حمزة، على خلفية اتهامات بمحاولة انقلاب تم الكشف عنها .

ووفقا لمحللة الشؤون العربية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سمدار بيري، فإن نتنياهو كان سيسعده التخلص من الملك عبد الله وأن يرى مكانه حاكما آخر وفق عرب 48 .

وتابعت بيري أنه "وفق اشتباه آخر في القصر الملكي، نتنياهو لم يكلف نفسه أيضا بالحفاظ على سرية أفضلياته وشارك السر مع أصدقائه من العرب " .

جي بي سي نيوز

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