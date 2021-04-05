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التحذير من إعلان ينتحل صورة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة لجمع الأموال بطرق مخالفة

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التحذير من إعلان ينتحل صورة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة لجمع الأموال بطرق مخالفة

حذَّرت وزارة التجارة من إعلان إلكتروني كاذب ومضلل، يستغل صورة المتحدث الرسمي للوزارة، الأستاذ عبدالرحمن الحسين؛ للترويج لاستثمارات تحت مسمى وهمي، هو: "بدء تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين.. سيغلق خلال 48 ساعة ".

وشدَّدت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة، أو التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، تروّج لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ ما يُعرِّض المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة. موضحة أنه يتم العمل مع الجهات المختصة لتتبُّع مصدر مثل هذا النوع من الإعلانات، واتخاذ اللازم حياله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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