المباراة شهدت مشاركة "ايغالو" .. الشباب يكسب طويق بسباعية

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كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره طويق 7 / 2 " وديًا" في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض ، ضمن تحضيرات الشباب لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم النيجيري إيغالو , بعد غيابه عن الفريق منذ العاشر من مارس الماضي بسبب إصابة عضلية.

ويواصل الشباب تحضيراته للقاء الباطن، السبت المقبل ، في الجولة 25 من دوري المحترفين.