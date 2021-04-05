أخبار عاجلة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برعاية "الماجد".. مركز آسية ينظم منتدى الاستقرار الأسري الثالث افتراضيًا

Print
برعاية "الماجد".. مركز آسية ينظم منتدى الاستقرار الأسري الثالث افتراضيًا برعاية "الماجد".. مركز آسية ينظم منتدى الاستقرار الأسري الثالث افتراضيًا
أوصى بتكاتف مراكز البحوث والإرشاد لدراسة احتياج المجتمع السعودي

برعاية

على شرف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أقيم يوم السبت الماضي 21 شعبان 1442هـ، الموافق 3 إبريل 2021م، منتدى "استقرار" الثالث افتراضيًا تحت عنوان "الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي بين الواقع والتحديات" وتم البث المباشر عبر منصات إلكترونية متعددة.

وتفصيلاً، نظم المنتدى مركز آسية للإرشاد الأسري؛ إيمانًا بدوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية لرؤية 2030م وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

بلغ حضور المنتدى قرابة 1000 من المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الأسرة، وافتتح المنتدى بكلمة لرئيس مجلس إدارة مركز آسية للإرشاد الأسري: الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، التي أوضحت أن هذا المنتدى يأتي ضمن أحد مبادرات مركز آسية للإرشاد الأسري؛ لتحقيق رسالتها والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه المجتمع السعودي خلال الأزمات.

ودعت الدكتورة في كلمتها، إلى ضرورة تكامل مؤسسات المجتمع المختلفة ومنظماته؛ لتطوير وتفعيل دور الإرشاد الأسري والقيام به على أفضل مستوى.

وتوالت فقرات المنتدى في محاوره حول: (إسهامات التقنية الحديثة في الإرشاد الأسري)، و(واقع الإرشاد الأسري في الأزمات واستشراف المستقبل)، والتي شارك في طرحها نخبة من المختصين والخبراء في مجال الإرشاد الأسري.

وفي نهاية المنتدى اختتم بمجموعة من التوصيات، منها توصية مراكز الإرشاد الأسري بأهمية الاستفادة من منصة الوزارة وخدماتها وأهمية الاطلاع على آخر المستجدات التقنية وتطبيقها بالمجال أيضًا إصدار رخصة مهنية لمزاولة مهنة الإرشاد الأسري، وطلب تكاتف مراكز البحوث والجامعات مع مراكز الإرشاد الأسري الخاصة وغير الربحية في تفعيل الأبحاث والدراسات للمساهمة في دراسة احتياج المجتمع السعودي.

وصاحب المنتدى ورشة عمل مشتركة مع مركز التنمية الاجتماعية ، بعنوان: (مراكز الإرشاد الأسري بين الواقع والتحديات) والتي بلغ عدد حضورها أكثر من ( 50) من المختصين والمهتمين في المجال الأسري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار