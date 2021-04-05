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الإمارات تتحدث عن "تاريخ ملهم" للعائلة الهاشمية

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الإمارات تتحدث عن "تاريخ ملهم" للعائلة الهاشمية الإمارات تتحدث عن "تاريخ ملهم" للعائلة الهاشمية

جى بي سي نيوز :- اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، تعليقا على التطورات الأخيرة في الأردن، أن "العائلة الهاشمية الحاكمة في البلاد لها تاريخ ملهم في تجاوز الأزمات".

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي، فسياسته العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري" ، وفق موقع اليوم . 

وأضاف قرقاش: "تاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهم، فلنلتف اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه".

جي بي سي نيوز

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