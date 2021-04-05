أخبار عاجلة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤسسة الأميرة العنود الخيرية توقع مذكرة تفاهم مع مركز أوقاف غرفة الرياض

Print
مؤسسة الأميرة العنود الخيرية توقع مذكرة تفاهم مع مركز أوقاف غرفة الرياض مؤسسة الأميرة العنود الخيرية توقع مذكرة تفاهم مع مركز أوقاف غرفة الرياض
لتحقيق التبادل العلمي في المجالات البحثية والتدريبية

مؤسسة الأميرة العنود الخيرية توقع مذكرة تفاهم مع مركز أوقاف غرفة الرياض

تحت رعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، توقع المؤسسة اليوم الاثنين 5 إبريل 2021م الموافق 23 شوال 1442هـ مذكرة تفاهم ممثلة بمركز العنود للأوقاف مع مركز الأوقاف بغرفة الرياض، تهدف إلى تعزيز ومد جسور التعاون بين الطرفين، وتحقيق التبادل العلمي في المجالات البحثية وتصميم البرامج التدريبية وإقامة المشاريع والندوات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة؛ حيث مثل مؤسسة الأميرة العنود الخيرية أمينها العام الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وعبدالله بن فهد العجلان بصفته رئيس مجلس الأمناء بمركز الأوقاف بغرفة الرياض.

ويأتي هذا التعاون من منطلق رؤية مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومركز الأوقاف بغرفة الرياض في تعزيز التعاون، وتنفيذ المبادرات التي من شأنها أن تكون مصدراً حيوياً لتمكين المجتمع وتحقيق الإلهام والإبداع الفكري، وإيماناً بتعزيز الأثر واستدامة العمل وتبادل المعرفة من خلال بناء شراكة إستراتيجية في الجوانب العلمية والبحثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار