أمير القصيم يفتتح عدداً من مشاريع "دواجن الوطنية" ويدشن المرحلة الثانية من "جدود الوطنية"

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في إطار الخطط التوسعية للشركة

دشن الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم، برفقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، اليوم، عدداً من المشاريع الحيوية في مقر مشروع دواجن الوطنية بالقصيم.

وتأتي تلك المشاريع في إطار الخطط التوسعية للشركة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الوطنية كرافدٍ مهم من روافد التنمية والاقتصاد الوطني، وكدعامة أساسية للأمن الغذائي في المملكة والوطن العربي، في إطار أهداف برنامج التحول الوطني وفي ضوء رؤية المملكة 2030.

استهل أمير القصيم الزيارة الكريمة بافتتاح مصنع إنتاج لحوم الدواجن بمختلف أنواعها، بمساحة تقدر بـ30 ألف م2 للموقع العام، و13 ألف م2 لصالات الإنتاج والمستودعات والخدمات المساندة، بطاقة استيعابية تبلغ 120 طناً يومياً.

إثر ذلك اطلع أمير القصيم على مختبرات الشركة المركزية وسير العمل فيها، وقدّم الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد بن سليمان الراجحي شرحاً وافياً عن المهام والأدوار الحيوية ودور المختبرات في رفع جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية التي تعتز دواجن الوطنية بتطبيقها.

وفي المحطة الختامية للزيارة الكريمة تفضل بتدشين "جدود الوطنية" وهو مشروع نوعي يهدف إلى دعم المحتوى المحلي بسلالات ذات جودة عالية من صيصان أمهات الدجاج بإنتاج سنوي يبلغ 4 ملايين صوص وتوريدها للأسواق المحلية والخليجية إضافة إلى الدول العربية المجاورة مثل: الإمارات، والأردن، والعراق، ومصر.

وأبدى أمير القصيم إعجابه بما شاهده في جولته، وأشاد بدور شركة دواجن الوطنية الوطني ومنتجاتها ذات الجودة العالية وفق أدق المعايير والمواصفات العالمية، مثنياً على كوادر الوطنية من أبناء وبنات الوطن، مؤكداً أن "الوطنية مفخرة للجميع وأمن غذائي للوطن".

كما أبدى وزير البيئة والمياه والزراعة إعجابه بمشاريع الشركة مشيداً بدور دواجن الوطنية الكبير، وإسهاماتها في تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي الوطني.

وفي ختام الزيارة، قدّم رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي هدية تذكارية لأمير القصيم عرفاناً وتقديراً لدعمه وزيارته الكريمة كما قدم الشيخ الراجحي هدية تذكارية لوزير البيئة والمياه والزراعة شاكراً له حضوره ومشاركته في تدشين وافتتاح مشاريع الشركة الجديدة.