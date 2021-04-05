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"السديس" يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والزوار في رمضان

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"السديس" يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والزوار في رمضان "السديس" يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والزوار في رمضان
استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا لضمان سلامة ضيوف الرحمن

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين وزوار وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتنفيذ الخطة الميدانية، واستمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار ، وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وأشار الدكتور السديس إلى أنه تم التأكد من سلامة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة، وتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة التي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين، مبيناً أن جميع أعمال الرئاسة تتم وفق توجيهات القيادة الحكيمة بكوادر مؤهلة ومدربة، ووفق معايير دقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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