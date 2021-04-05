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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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