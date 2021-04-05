الهند تسجل 103 آلاف و558 إصابة جديدة بكورونا و8497 حالة بألمانيا

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الهند 103 آلاف و558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونًا و589 ألفًا و67 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 478 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 165 ألفًا و101 حالة وفاة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و893883 حالة بعد تسجيل 8497 إصابة جديدة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 77013 بعد تسجيل 50 وفاة جديدة.