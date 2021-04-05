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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1240 وفاة بالبرازيل و40 ضحية بمصر

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1240 وفاة بالبرازيل و40 ضحية بمصر كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1240 وفاة بالبرازيل و40 ضحية بمصر
كوريا الجنوبية تسجل 473 إصابة جديدة و32 في الصين

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1240 وفاة بالبرازيل و40 ضحية بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل ‭‭1240‬‬ وفاة جراء المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 331 ألفًا و433 شخصًا.

وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى تسجيل 31359 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 مليونًا و984 ألفًا و956 إصابة.

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 40 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 204965 حالةً من ضمنهم 156219 حالة تم شفاؤها، و 12163 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية:

سجلت كوريا الجنوبية 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 105.752 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1.748.

الصين:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من شهرين.

وقالت اللجنة في بيان، إنه بذلك يبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90305 حالات؛ بينما لا يزال عدد الوفيات كما هو عند 4636.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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