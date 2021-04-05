الثالثة له.. صيدلي بالقنفذة يطلق مبادرة توزيع "سوار تعريفي" لمرضى السكري

★ ★ ★ ★ ★

يرفع الوعي لدى أولياء الأمور بالاهتمام بغذاء الأطفال والفحوصات الاستكشافية

أطلق صيدلي بصحة القنفذة مبادرة توزيع سوار تعريفي بحالة المرضى المصابين بداء السكري مدون عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبارة (أنا مريض بالسكري)، وهي المبادرة الثالثة لذات الصيدلي بعد إطلاقه مبادرتين مختلفتين في الفترات السابقة.

وفي التفاصيل، قال الصيدلي ماجد الزبيدي لـ"سبق": تم إطلاق مبادرة "توزيع سوار تعريفي بمرضى السكري" بصيدلية مركز صحي غرب المظيلف التابع لصحة القنفذة صباح اليوم الأحد، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف مرضى السكري الأطفال والكبار وبعض فئات المجتمع الأخرى الذين يجهلون خطر السكري.

وأضاف أنّ للسوار العديد من الرسائل التوعوية وأهمها إيصال فكرة توعوية لأولياء الأمور بأن الأطفال معرضين للإصابة بداء السكري الأمر الذي يرفع الوعي بالاهتمام بغذاء الأطفال والتقيد بالفحوصات الاستكشافية من أجل سلامة أبنائهم، كما يساهم في التشخيص السريع للممارس الصحي أثناء التعامل مع المرضى المصابين في الحوادث.

يذكر أن الصيدلي الزبيدي أطلق في وقت سابق مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل ومبادرة شرح واستخدام الدواء بلغة برايل للمرضى المكفوفين، وهي المبادرات التي نشرتها "سبق" وتداولتها قنوات فضائية في حينها.

وقال إبراهيم المتحمي المتحدث الرسمي لصحة القنفذة لـ" سبق " إن " الزميل ماجد الزبيدي من الكفاءات المتميزة والمبادرة؛ بادر سابقاً بمبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل ومبادرة شرح واستخدام الدواء للمكفوفين بلغة برايل.

وأضاف المتحمي: " صحة القنفذة وبتوجيه مدير الشؤون الصحية الدكتور أحمد العمري تدعم كل إبداع وتميز من منسوبيها لما فيه خدمة المريض وتجويد الخدمة المقدمة له.