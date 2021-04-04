لمسة تقدير لـ"الحفظي" بتعليم رجال ألمع بتكريمه في مقر عمله

★ ★ ★ ★ ★

بعد خدمة استمرّت قرابة 40 عامًا

بعد خدمةٍ استمرّت قرابة ٤٠ عامًا؛ كرّم مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري اليوم الأحد الموظف عبدالباري الحسين الحفظي مراسل قسم التوجيه والإرشاد، مقدرًا جهده ومثمنًا العمل المميّز والعطاء السخيّ الذي قدمه خدمة للمنظومة التعليمية من خلال عمله وعلاقاته المميزة مع جميع الموظفين، وأشاد مدير التعليم بالجهود الكبيرة التي يقدمها الموظفون ويسهمون بها في تسيير الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "لمسة تقدير" التي أطلقتها إدارة التعليم تماشيًا مع توجهات القيادة لتكريم المتميزين من أبناء الوطن في شتى المجالات، وتركز المبادرة على فئات العاملين من الحرّاس والمراسلين للجنسين بهدف تكريمهم وتقديرهم عرفانًا بما يقدمون ويبذلون وذلك بدعم من وقف الوالدين الخيري ونادي البر في جمعية البر بجدة، يُذكر أن التكريم يتم في مواقع عملهم.