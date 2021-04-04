أخبار عاجلة

مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

20 متدرباً يشاركون في "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بـ 50 ساعة في الدفعة الأولى

Print
البرنامج أطلقته مؤسسة عطاء التطوعية بدعم حصري من بنك الجزيرة

20 متدرباً يشاركون في

أطلقت مؤسسة عطاء التطوعية الدفعة الأولى من برنامجها النوعي "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بمكة المكرمة باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بواقع (٥٠) ساعة تدريبية، من خلال التعاون مع مركز ندوة المعرفة للتدريب وبدعم حصري من بنك الجزيرة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتمكين مدرب التطوع المحترف المعتمد, مساهمة منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع، حيث شارك حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية (٢٠) متدرباً من نخبة وقادة العمل التطوعي, و(٢٥) متدربة إلكترونياً عن بعد من قياديات العمل التطوعي.

وقدم البرنامج المستشاران في المجال التطوعي المدرب الدكتور عبدالرحمن العلياني, والمدرب عادل الحسناني, ويضم البرنامج محاور عدة أهمها فلسفة تدريب المتطوعين, وكيفية إعداد برامج المتطوعين وطرق اكتشاف واستثمار طاقات المتطوعين, والدور المؤثر للمتطوع, وإدارة المتطوعين, وتطبيقات عملية في تصميم المبادرات التطوعية النوعية وكذلك صناعة الإبداع والابتكار في العمل التطوعي واستدامة العمل التطوعي.

وقد حظي البرنامج بتدشين وحضور رئيس المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، والذي أشار إلى نوعية هذا البرنامج وأهميته القصوى في تمكين العمل التطوعي والمتطوعين وتحسين الممارسات التطوعية للوصول إلى الأثر المنشود من العمال التطوعية.

وتطمح عطاء التطوعية أن يعم البرنامج مناطق المملكة جميعاً ويكون رافداً حقيقياً للقطاع غير الربحي من خلال المدربين والمدربات الذين سيتخرجون منه ويقومون بتنفيذ الدورات التطوعية المتطلبة بعد الانتهاء من التدريب، حيث ستقدم (١٣٥) دورة تطوعية للجهات والمنظمات في القطاع غير الربحي من قبل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج.

20 متدرباً يشاركون في

20 متدرباً يشاركون في

20 متدرباً يشاركون في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة