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بعشرة لاعبين.. "الفيصلي" يطيح بـ"النصر" ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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تأهل لمواجهة التعاون في نهائي الحلم ( أغلى البطولات )

بعشرة لاعبين..

حقق نادي الفيصلي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالنصر من الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفيصلي بهدف نظيف سجله اللاعب جوليو تفاريس محترف الفريق في الدقيقة 81 من ركلة جزاء .
وكان الفيصلي قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج مدافع الفريق " إيجور روسي " بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة التاسعة من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يتأهل نادي الفيصلي للمباراة النهائية ( للمرة الثانية في تاريخه ) ليواجه التعاون الذي تأهل هو الآخر على حساب الفتح.

بعشرة لاعبين..

بعشرة لاعبين..

بعشرة لاعبين..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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