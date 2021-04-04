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"تعليم صبيا" ينفذ برنامجًا تدريبيًا لمنسوبيه حول الأمن السيبراني

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"تعليم صبيا" ينفذ برنامجًا تدريبيًا لمنسوبيه حول الأمن السيبراني "تعليم صبيا" ينفذ برنامجًا تدريبيًا لمنسوبيه حول الأمن السيبراني
قدمه الدكتور "الحربي" بكلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى

نفذ تعليم صبيا برنامجًا تدريبيًا عن الأمن السيبراني قدمه الدكتور أيمن عبد الرحمن الحربي من كلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، برعاية مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، وحضور عددٍ كبيرٍ من منسوبي تعليم صبيا من القيادات والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.

وتفصيلاً، تناول المدرب عددًا من المحاور شملت أساسيات الأمن السيبراني وأهدافه، أهميته والفرق بينه وأمن المعلومات، ثورة المعلومات، أنواع الهجمات السيبرانية، البرمجيات الضارة وطرق حماية الأجهزة، إدارة المخاطر والمعلومات، الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وشدد الدكتور (الخرمي) على أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع ككل والميدان التعليمي خصوصًا في ظل التعليم عن بعد؛ لمساعدة الطلاب على الحفاظ على سلامة الإنترنت، وإنشاء خطط فعّالة للعمل على ذلك بدعم من أولياء الأمور؛ بما يضمن فاعلية الأدوات والتقنيات في حماية المنصات التعليمية المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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