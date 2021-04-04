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71 وفاة و 6032 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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71 وفاة و 6032 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن 71 وفاة و 6032 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت (6032) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (632,907) حالات.

• سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7201) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.68%)، مقارنة مع (14.02%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (41,101) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,071,373) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9269) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (543,761) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (81,945) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (365) حالة، فيما غادرت (376) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3253) حالة.

 
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 50%


إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 65%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2053) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1081) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.
- (776) في محافظة الزرقاء.
- (322) في محافظة الكرك.
- (301) في محافظة البلقاء.
- (288) في محافظة جرش.
- (250) في محافظة المفرق.
- (241) في محافظة العقبة.
- (238) في محافظة الطفيلة.
- (208) في محافظة عجلون.
- (152) في محافظة مأدبا.
- (122) في محافظة معان، منها (41) في البترا.

جي بي سي نيوز

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