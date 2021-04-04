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لبنان: مخصصات دعم السلع ستنفد خلال شهرين ما لم يتم الترشيد

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لبنان: مخصصات دعم السلع ستنفد خلال شهرين ما لم يتم الترشيد لبنان: مخصصات دعم السلع ستنفد خلال شهرين ما لم يتم الترشيد

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، الجمعة، أن مخصصات دعم السلع ستنفد خلال شهرين ما لم يتم ترشيد الدعم.

وقال وزني، في تصريح للأناضول، إن "الاحتياطي لمصرف لبنان المخصص للدعم (لم يذكر رقما) سينفد خلال شهرين في حال لم يتم ترشيد الدعم".

وأضاف أن "الاحتياطي المتبقي (لدى مصرف لبنان المركزي) لغاية الآن يبلغ 15.8 مليار دولار"، دون مزيد من التفاصيل.

و​​​​​​​يقوم مصرف لبنان حاليًّا بدعم مواد رئيسية (القمح، الطحين، المازوت، بعض السلع الغذائية)، مستخدمًا احتياطيه من العملات الأجنبية التي تناقصت بشكل كبير منذ بداية الأزمة الماليّة في 2019.‎

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، ألمحت اللبنانية إلى عزمها رفع الدعم عن المحروقات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.‎

والخميس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، أن تشكيل حكومة في لبنان شرط للإصلاح الاقتصادي والحصول على الدعم الدولي.

وعلى مدى أشهر، تتعثر عملية تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب.

وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان منذ العام 2019، بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وفق منظمات دولية.

وتدفع الأوضاع المعيشية الصعبة اللبنانيين للخروج في احتجاجات بين الحين والآخر، تطالب باستقالة الطبقة الحاكمة التي تتهمها بالفساد والمحسوبية.​​​​​​​

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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