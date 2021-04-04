بريطانيا تعتقل 107 متظاهرين خلال احتجاج على زيادة سلطات الشرطة

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الحكومة نسبت إليهم ارتكاب جرائم مزعومة

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم (الأحد)، 107 أشخاص خلال مظاهرات في لندن، ضد خطط الحكومة لزيادة سلطات الشرطة.

وذكرت الشرطة أن "بعض المحتجين كانوا عازمين على إحداث اضطرابات، وأن المعتقلين ارتكبوا جرائم مزعومة، بما في ذلك الاضطرابات العنيفة والاعتداء على عناصر الشرطة، وانتهاك تشريعات تتعلق بمكافحة فيروس كورونا"، وفقاً لـ"الشرق".

وتظاهر آلاف البريطانيين في جميع أنحاء البلاد أمس، احتجاجاً على مشروع "قانون الشرطة والجريمة والمقاضاة والمحاكم"، غير عابئين بالقيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.