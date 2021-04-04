"الشمري" يبحث في اجتماع طارئ أسباب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا ببقعاء

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أكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع العقوبات بحق المخالفين

‏ترأس محافظ بقعاء بمنطقة حائل، مناور بن شبّاب الشمري، اجتماعاً طارئاً بمديري ورؤساء الإدارات ذات الاختصاص ومعرّفي القبائل وأعيان المحافظة، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

وفي التفاصيل.. جرى خلال الاجتماع الطارئ عرض الزيادة المقلقة في عدد الحالات المصابة بكورونا، والتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق النظام بحق المخالفين.