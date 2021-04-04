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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره بفنلندا

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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره بفنلندا وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره بفنلندا
لبحث ومناقشة أهم المستجدات حول عدد من القضايا الإقليمية

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره بفنلندا

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية فنلندا مبعوث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية للقرن الإفريقي بيكا هافيستو.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، رحب فيها سمو وزير الخارجية بوزير خارجية جمهورية فنلندا، الذي استهلّ جولته الإقليمية بزيارة المملكة لبحث ومناقشة أهم المستجدات حول عدد من القضايا الإقليمية؛ ومنها الوضع الإنساني (التيغراي) في إثيوبيا وتداعياتها على المنطقة والعالم.

واتفق الجانبان على تضافر الجهود وبذل المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في إقليم التيغراي في إثيوبيا ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

فيما أعرب وزير خارجية جمهورية فنلندا خلال جلسة المباحثات عن تقديره لمبادرتي " الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، واللتين تنعكسان على الجهود الدولية في حماية كوكب الأرض والحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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