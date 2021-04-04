أخبار عاجلة

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس الأركان السوداني: التدريبات مع الجيش المصري لا تستهدف بلداً معيناً

Print
رئيس الأركان السوداني: التدريبات مع الجيش المصري لا تستهدف بلداً معيناً رئيس الأركان السوداني: التدريبات مع الجيش المصري لا تستهدف بلداً معيناً
شدد على أهمية تطبيقها على أرض الواقع

رئيس الأركان السوداني: التدريبات مع الجيش المصري لا تستهدف بلداً معيناً

ذكر رئيس الأركان السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، اليوم (الأحد) أن تدريبات "نسور النيل2" المشتركة مع الجيش المصري، بقاعدة مروي الجوية شمالي البلاد، لا تستهدف بلداً معيناً.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن "الحسين" خلال حديثه في ختام التدريب، أن تمارين نسور النيل تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكامل الأمن القوميّ لهما.

وأثنى رئيس الأركان السوداني على المستوى العالي والمتطور للنسخة الثانية لنسور النيل.

وشدد على أهمية تنظيم دورات معايشة لهذه التدريبات، لتطبيق التدريبات على أرض الواقع حماية لأمن البلدين.

وشملت التدريبات التي شاركت فيها عناصر من القوات الجوية السودانية والمصرية وقوات الصاعقة من البلدين: إجراءات التلقين، وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم، وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية، بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام بجانب تمارين الإبرار الجوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة