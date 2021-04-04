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واليابان تعززان تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي

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السعودية واليابان تعززان تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي واليابان تعززان تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي
وزير الاتصالات يستعرض مع السفير الياباني العلاقات بين البلدَيْن

السعودية واليابان تعززان تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي

استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم في مكتبه بالوزارة سفير اليابان المعيَّن حديثًا لدى فوميو إيواي.

واستعرض الوزير السواحة خلال اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية الرقمية التي تربط السعودية واليابان. كما تناقش الجانبان خلال لقائهما حول سُبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التقنية والرقمية، وفي مقدمتها تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة، بما يخدم الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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