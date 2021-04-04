أخبار عاجلة

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في النسخة الـ19.. النور بطلاً لنخبة اليد

Print
مضر حصد جائزة أفضل حارس ودرع التفوق

في النسخة الـ19.. النور بطلاً لنخبة اليد السعودية

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر فريق النور بالميداليات الذهبية وكأس النسخة 19 من بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة، بعد فوزه في ختام مباريات البطولة اليوم على فريق الوحدة بنتيجة 28-26 في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.
وقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد علي العليوات جائزة أفضل حارس للاعب مضر حسن تريك، فيما نال جائزة أفضل لاعب مجتبى آل سالم من نادي النور، وحصل كل من ناديي النور ومضر بالمناصفة على درع التفوق العام بـ37 نقطة، وتوج زهير القرشي عضو مجلس إدارة الاتحاد فريق مضر بالميداليات الفضية، فيما توج أحمد خريدة عضو المجلس فريق الوحدة بالميداليات البرونزية.
وبعد ختام بطولة النخبة الـ19 رفع النور عدد ألقابه لـ8 ألقاب في السجل الذهبي لبطولات النخبة، من أصل 18 مشاركة في ذات البطولة، فيما يملك مضر والأهلي 5 ألقاب بجانب لقب وحيد للوحدة.

في النسخة الـ19.. النور بطلاً لنخبة اليد السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

العقارية السعودية توقع عقود بيع لـِ 54٪؜ من الوحدات بمشروع الضاحية

العقارية السعودية توقع عقود بيع لـِ 54٪؜ من الوحدات بمشروع الضاحية

بالصور.. القوات السعودية تختتم مناوراتها الجوية مع نظيرتها الباكستانية

بالصور.. القوات السعودية تختتم مناوراتها الجوية مع نظيرتها الباكستانية