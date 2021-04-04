"تعليم المخواة" يناقش تحويل رحلة مسابقة "مدرستي" إلى قصص نجاح

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عبر الرسالة الاتصالية المؤثرة والمنتج الإعلامي المتميز لإثراء المحتوى الرقمي

التقى مدير تعليم المخواة، الدكتور علي الجالوق، اليوم الأحد الفريق التنفيذي لمسابقة "مدرستي تبرمج"، بحضور رئيس الفريق المساعد للشؤون التعليمية سعيد الشدوي، وجميع الأعضاء. واطلع الجالوق على جهود مختلف الأقسام والمكاتب والمدارس في تفعيل المسابقة.

وفي التفاصيل، أوضح ناصر العمري، متحدث تعليم المخواة رئيس اللجنة الإعلامية للمسابقة، أن الاجتماع ناقش معوقات التنفيذ، ومقترحات الأعضاء.

وأضاف: "تم إطلاق الدليل التعريفي التفاعلي الشامل لمسابقة مدرستي تبرمج، الذي قام على تطويره قسم الإعلام والاتصال بالتعاون مع مطور البرامج بمدرسة ابن القيم الجوزية الثانوية بيبس سويد شبنان الغامدي، وتثمين هذا الجهد الإعلامي التقني الفاعل". مضيفًا: "كما اطلع المجتمعون على مفردات خطة النشر الإعلامي لمسابقة مدرستي تبرمج. وأكد مدير التعليم خلال الاجتماع ضرورة حل جميع التحديات التقنية، وتحويل رحلة المسابقة إلى قصص نجاح عبر الرسائل الاتصالية المؤثرة والمنتج الإعلامي المتميز، بما يثري المحتوى الرقمي".

وأكد العمري أهمية مواكبة تطلعات الوطن الرقمية من خلال نشر ثقافة البرمجة، وإبراز قصص نجاح بواكير المواهب الإبداعية، وتحويل رؤية الإدارة إلى واقع من خلال المسابقة عبر الطلاب والطالبات المتميزين رقميًّا، الذين يتلقون تعليمهم في مدارس فاعلة، تواكب التحولات الرقمية والإدارة المنافسة التي تسجل حضورًا قويًّا على مستوى الوزارة.