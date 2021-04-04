أمير الباحة يرعى حفل إطلاق الدورة السابعة لأعمال جائزة "الحسام" للإبداع والتميز

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غدًا الاثنين.. وتهدف لتحفيز وتكريم المبدعين

يرعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم غدٍ الاثنين -عبر الاتصال المرئي- حفل إطلاق أعمال جائزة الحسام للإبداع والتميز في دورتها السابعة للعام 1442هـ.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين وتشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني وتكريم المبدعين والمتميّزين، واحتضان الأفكار البنّاءة والممارسات الهادفة والأعمال الريادية وفقًا لمعايير تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الباحة أمين جائزة الحسام للابداع والتميز الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن الجائزة تعكس اهتمام أمير المنطقة في تشجيع المبدعين لاستمرار تميزهم.

وأضاف: "تواصل الجائزة هذا العام الظهور بخمسة مجالات جديدة هي: الابتكار وريادة الأعمال، ومبادرات مجالس الشباب، والأداء المتميز للمحافظات، وفرع الإبداعات الأدبية والبصرية، إضافة إلى فرع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات والأفراد، فيما يأتي فرع القرآن الكريم والسنة النبوية، وفرع التفوق الدراسي، وفرع الأداء الحكومي المتميز، وفرع المبادرات في (العمل التطوعي - إحياء التراث - المحافظة على البيئة) استمراراً للفروع السابقة في الدورات الماضية.

وأشار إلى أن المنظمة حددت شروطاً ومعايير عامة للترشح للجائزة؛ من بينها خضوع جميع الترشيحات المقدمة للتحكيم للمعايير العلمية المعتمدة، فيما استثنت اللجنة المنظمة الأعمال التي سبق وأن فازت في مشاركات محلية وعربية ودولية من الترشح للجائزة.

وتابع: "الفروع الجديدة التي استحدثت هذا العام تسعى إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكار وغرس قيم العمل التطوعي وتعزيز دور المجالس الشبابية، ودعم الشباب والشابات في المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن".

وأعرب الدكتور الزهراني عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على ما تحظى به الجائزة من رعاية واهتمام من قبله، لتحقيق رؤيتها ورسالتها الرامية إلى ترسيخ ثقافة ومفاهيم ومبادئ الإبداع والتميّز في القطاع الحكومي والأهلي، وتعزيز روح التنافس والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.